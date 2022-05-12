США начали поставлять нефть из резервов в Европу, – Bloomberg

Отмечается, что два танкера с нефтью из хранилищ в Техасе и Луизиане уже на пути в Италию и Нидерланды

Европа уже получила первую партию нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) США и вскоре получит две партии. Об этом информирует Bloomberg.

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Отмечается, что два танкера с нефтью из хранилищ в Техасе и Луизиане уже на пути в Италию и Нидерланды. Оба танкера были загружены высокосернистой нефтью из хранилищ SPR.

Уточняется, что еще одна партия техасской нефти прибыла в Нидерланды.

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В общей сложности около 1,6 млн баррелей нефти из SPR было отправлено в Европу в апреле, что является рекордным объемом.

"Вероятно, это будут не последние партии нефти из экспортируемых в Европу резервов США, учитывая, что регион сейчас в процессе согласования запрета на импорт российской нефти", – отмечает Смит.

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