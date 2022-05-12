Почта

США начали поставлять нефть из резервов в Европу, – Bloomberg

Отмечается, что два танкера с нефтью из хранилищ в Техасе и Луизиане уже на пути в Италию и Нидерланды
 |  Автор: Ольга Опенько
США начали поставлять нефть из резервов в Европу, – Bloomberg
Иллюстративное фото / depositphotos

Европа уже получила первую партию нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) США и вскоре получит две партии. Об этом информирует Bloomberg.

Читайте также: Война в Украине: лекарства разрешено продавать без рецепта

Отмечается, что два танкера с нефтью из хранилищ в Техасе и Луизиане уже на пути в Италию и Нидерланды. Оба танкера были загружены высокосернистой нефтью из хранилищ SPR.

Уточняется, что еще одна партия техасской нефти прибыла в Нидерланды.

Читайте также: НБУ выпустит памятные монеты, посвященные войне с РФ

В общей сложности около 1,6 млн баррелей нефти из SPR было отправлено в Европу в апреле, что является рекордным объемом.

"Вероятно, это будут не последние партии нефти из экспортируемых в Европу резервов США, учитывая, что регион сейчас в процессе согласования запрета на импорт российской нефти", – отмечает Смит.

Ранее мы писали, что правительство Японии приняло решение о заморозке активов российских "Сбербанк"и" Альфа-Банк".

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK