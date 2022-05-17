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Унитазы в РФ подорожали на 20-70% - СМИ

На фоне ухода европейских брендов китайские и турецкие поставщики "пользуются ситуацией повышенного спроса и поднимают стоимость своих изделий
 |  Автор: Ольга Опенько
Унитазы в РФ подорожали на 20-70% - СМИ
Иллюстративное фото / depositphotos

После вторжения российской армии в Украину в российских магазинах подорожала сантехника. Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, с февраля по апрель смесители, раковины и унитазы эконом-класса подорожали на 20-70% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В свою очередь позиции премиум-класса выросли в цене на 5-25%.

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Также подорожали душевые кабины эконом-класса на 30-70%, аксессуары для санузлов — до 40%.

Основной причиной роста цен стал тот факт, что на фоне ухода европейских брендов китайские и турецкие поставщики "пользуются ситуацией повышенного спроса и поднимают стоимость своих изделий".

Ранее мы писали, что Росрыболовство зафиксировало дефицит белой жести для производства консервных банок.

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