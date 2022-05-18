Помощь Украине от Еврокомиссии: анонсирована новая программу помощи на 9 млрд

Реконструкция должна объединять инвестиции и реформы

Еврокомиссия анонсировала новую помощь Украине в размере до 9 млрд евро. Об этом в Twitter сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

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"Мы и дальше будем рядом с Украиной – в течение всей этой войны и когда начнется восстановление. Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине до 9 миллиардов евро в 2022 году", – подчеркнула она.

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По ее словам, реконструкция должна объединять инвестиции и реформы.

"Мы предлагаем платформу реконструкции во главе с Украиной и Европейской комиссией. Должны объединить государства-члены ЕС, международных доноров, финансовые учреждения и других партнеров", - добавила глава Еврокомиссии.

Ранее мы писали, что государства-члены согласуют нефтяное эмбарго против России, несмотря на нынешнюю позицию Венгрии.