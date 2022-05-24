Украинские банки остаются операционно прибыльными – НБУ

Доходы банков выросли на 11% в годовом исчислении до 88,6 млрд грн, расходы – на 53% до 96 млрд грн

Банковский сектор в Украине остается операционно прибыльным даже в войну. Об этом информирует пресс-служба Национального банка.

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Так, чистая операционная прибыль по результатам четырех месяцев 2022 года выросла на 10% г/г, несмотря на сокращение этого показателя в марте-апреле.

При этом банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 7 раз по сравнению с январем-апрелем 2021 года – до 32,7 млрд. грн.

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Кроме того, общее снижение бизнес-активности с начала полномасштабной войны привело к падению спроса на кредиты и банковские услуги и повлекло за собой снижение сумм расчетов – ключевой базы комиссионных доходов банков.

"Введение банками кредитных каникул и снижение комиссии за пользование своими услугами также негативно отразилось на доходах финучреждений. Чистый комиссионный доход сократился в январе-апреле на 22% г/г; рост чистого процентного дохода в апреле составил 18% по сравнению с 35% за январь- февраль 2022 года", – говорится в сообщении.

В результате чистый убыток банковского сектора за первые четыре месяца этого года составил 7,4 млрд грн, в то же время еще в январе-феврале банки работали с чистой прибылью в 9,9 млрд грн.

Доходы банков в январе-апреле выросли на 11% в годовом исчислении до 88,6 млрд грн, расходы – на 53% до 96 млрд грн.

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