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Топливный кризис в Украине: на АЗС фиксируют ценовые нарушения

На некоторых заправках цены выросли на 30-40%.
 |  Автор: Ольга Опенько
Топливный кризис в Украине: на АЗС фиксируют ценовые нарушения
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине Кабмин отменил регулирования цены на горючее. Многие АЗС воспользовались сложившейся ситуацией и подняли цены. Об этом сообщил начальник Главного управления Госпродслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

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Резкое повышение стоимости топлива на АЗС в связи со снятием регулирования цен является нарушением законодательства.

"На некоторых участках АЗС цены выросли на 30-40%. Поэтому сегодня работают мониторинговые группы. Это нарушение действующего законодательства", – отметил он в комментарии журналистам.

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На сегодняшний день уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах . Нарушения фиксируются на каждой второй АЗС.

Ранее мы писали, что Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала проверки автозаправочных станций.

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