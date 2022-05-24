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Германия выделила Украине кредит на 150 млн евро

Средства пойдут на социальные расходы
 |  Автор: Ольга Опенько
Германия выделила Украине кредит на 150 млн евро
Иллюстративное фото / ЕРА

Министр финансов Сергей Марченко и директор Кредитного учреждения для восстановления (KfW) по региону Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия Олаф Цимелька подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 150 млн евро. Об этом информирует пресс-служба Минфина.

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Кредит предоставляется как софинансирование Дополнительного финансирования займа на политику развития в условиях чрезвычайной экономической ситуации Международного банка реконструкции и развития.

Отмечается, что средства пойдут на социальные расходы.

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"Привлеченные средства позволят обеспечить стабильное финансирование первоочередных направлений и будут направлены на социальные расходы и расходы в сфере образования и здравоохранения", - отметил во время подписания Сергей Марченко.

Уточняется, что кредит предоставляется сроком на 15 лет.

Ранее мы писали, что мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет.

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