Евросоюз заморозил активы Центробанка РФ на миллиарды евро

Страны ЕС заморозили около 23 млрд евро (24,5 млрд долларов) активов

Страны ЕС заморозили около 23 млрд евро (24,5 млрд долларов) активов российского Центробанка. Об этом заявил комиссар ЕС по юстиции Дидье Рейндерс, пишет Reuters.

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Стоит отметить, что данная сумма меньше, чем ожидалось.

Всего с начала войны в Украине в ЕС было заморожено около 23 млрд евро, и эта цифра меньше $100 млрд, замороженных США.

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В частности, страны ЕС также заморозили около 10 млрд. евро материальных активов, таких как яхты и виллы, связанные с олигархами и чиновниками, имеющими связи с Кремлем.

Стоит отметить, что еврокомиссар не объяснил все ли правительства ЕС сообщали о замораживании активов.

Ранее мы писали, что в Украине застройщики возобновили работы в 50% жилых комплексов.