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Евросоюз заморозил активы Центробанка РФ на миллиарды евро

Страны ЕС заморозили около 23 млрд евро (24,5 млрд долларов) активов
 |  Автор: Ольга Опенько
Евросоюз заморозил активы Центробанка РФ на миллиарды евро
Иллюстративное фото / depositphotos

Страны ЕС заморозили около 23 млрд евро (24,5 млрд долларов) активов российского Центробанка. Об этом заявил комиссар ЕС по юстиции Дидье Рейндерс, пишет Reuters.

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Стоит отметить, что данная сумма меньше, чем ожидалось. 

Всего с начала войны в Украине в ЕС было заморожено около 23 млрд евро, и эта цифра меньше $100 млрд, замороженных США.

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В частности, страны ЕС также заморозили около 10 млрд. евро материальных активов, таких как яхты и виллы, связанные с олигархами и чиновниками, имеющими связи с Кремлем.

Стоит отметить, что еврокомиссар не объяснил все ли правительства ЕС сообщали о замораживании активов.

Ранее мы писали, что в Украине застройщики возобновили работы в 50% жилых комплексов.

 

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