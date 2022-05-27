Правительство продлило карантин до конца августа

Одобрен проект постановления о продлении действия карантина в Украине до 31 августа

В Украине продлили карантин. Кабинет министров во время заседания 27 мая одобрил проект постановления о продлении действия карантина в Украине до 31 августа. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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"Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года", – отметил он.

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