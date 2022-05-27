Страны G7 договорились о постепенном отказе от угля в энергетике

Существуют конкретные декларации и соглашения по расширению использования возобновляемых источников энергии

Страны "Большой семерки" договорились о прекращении использования угля для производства электроэнергии и увеличению производства возобновляемой энергии. Об этом сообщила немецкий министр охраны окружающей среды Штеффи Лемке, передает Reuters.

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Это станет первым обязательством G7 по отказу от угля, использование которого должно уменьшиться, если мир хочет избежать худших последствий изменения климата.

"Существуют очень конкретные декларации и соглашения по расширению использования возобновляемых источников энергии, а также, например, по постепенному отказу от угля", - сказала Лемке.

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Итоговое коммюнике трехдневной встречи G7 в Берлине на этой неделе, которое должны обнародовать позже сегодня, также будет содержать сильный акцент на защите биоразнообразия и борьбе с загрязнением пластиком.

Ранее мы писали, что денежные выплаты, которые сейчас получают наши военные, состоят из двух частей. Первая часть - это ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.д. Вторая часть - это дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.