Выезд в Румынию беженцу из Украины - сколько денег потребуется

В Румынии для бесплатного проживания украинцев организовали шесть центров - Тимишоара, Марамуреш, Сучава, Джурджу, Тульча и Бухарест

В Украине идет война. С начала вторжения РФ на территорию Украины наши соотечественники выезжают в соседние страны, которые упростили условия въезда и оказывают помощь украинцам. Среди них и соседняя Румыния, пишет bigmir.net.

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Сколько денег нужно для жизни в Румынии в 2022 году

По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Румынии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит около 652 долларов, не считая стоимости жилья.

EPA

Стоимость аренды жилья:

однокомнатная квартира в центре города — 8,1 тыс. грн;

однокомнатная квартира дальше от центра — 5,8 тыс. грн;

трехкомнатная квартира в центре города — 13,7 тыс. грн;

трехкомнатная дальше от центра — ориентировочно 9,8 тыс. грн.

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Цены на билеты в общественном транспорте:

одноразовый билет — ориентировочно 13,14 грн;

проездной в месяц — 410,2 грн.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин — 4,29 грн., интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем 215,3 грн. в месяц.

Что дает статус беженца в Румынии

EPA

Беженцы из Украины выезжают в Румынию через пункты пропуска Порубне, Дякове, Солотвине и другие. Также попасть в Румынию можно через пункты пропуска с Молдовой:

Костешти-Стинка,

Джурджулешти-Галац,

Липканы-Редеуць-прут.

Для пересечения границы достаточно биометрического загранпаспорта. Если он отсутствует - можно воспользоваться украинским паспортом.

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Дети в возрасте до 16 лет, которые едут с родителями, должны показать свидетельство о рождении.

Румыния принимает украинских беженцев по упрощенной процедуре.

В стране открыли шесть центров, где могут безопасно разместиться беженцы:

EPA

в Тимише,

Марамуреше,

Сучаве,

Джурдже,

Тульче,

Бухаресте.

Правительство Румынии размещает матерей из Украины с детьми без мужчин бесплатно.

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Принятое Евросоюзом решение предусматривает без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища предоставление гражданам Украины и резидентам Украины:

право жить,

работать,

получать медицинскую помощь,

жилье,

образование до одного года.

EPA

Какая помощь украинцам в Румынии

Румыния оказывает медицинские услуги украинцам:

Бесплатная медицинская помощь и услуги по присмотру, подобные тем, которые предоставляются гражданам Румынии, в течение 90 дней, если въезд в Румынию отвечает законодательным условиям, соответственно, на основе биометрического паспорта.

Граждане Украины, которые не пользуются формой международной защиты, но имеют право на законное проживание, получат услуги, отмеченные выше, с уплатой медицинских взносов из дохода, полученного на место работы, или из даты представления ими декларации в уплату взноса на социальное страхование.

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Первичная медицинская помощь и лечение, неотложная медицинская помощь в стационаре, а также бесплатная медицинская помощь и лечение в случаях острых или хронических заболеваний, которые угрожают жизни, для граждан, которые ищут убежища в Румынии.

Бесплатная медицинская помощь и услуги по уходу, подобные тем, которые предоставляются гражданами Румынии для граждан Украины, которые пользуются формой международной защиты, которые приобретают качество застрахованных в системе социального медицинского страхования.

EPA

Также наши соотечественники могут получить работу на территории Румынии при следующих условиях:

Владельцы долгосрочной визы, выданной с целью работы, и въехали на территорию Румынии на основании этой визы, они могут быть трудоустроены на основании индивидуального трудового договора без необходимости получения разрешения на трудоустройство.

Через 9 месяцев граждане Украины, которые желают остаться в Румынии, могут воспользоваться продолжением права на временное проживание с целью работы при условии получения разрешения на трудоустройство.

Иностранцы, которые просят о предоставлении международной защиты, имеют право работать на тех же условиях, что и граждане Румынии, через 3 месяцы с момента подачи заявления и в течение всего периода процедуры предоставления убежищу.

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Отмечается, что румынские работодатели и агентства из трудоустройства переформатируют свою работу в связи с наплывом украинок, которые вынуждены оставить свою родину в условиях войны.

Женщины смогут работать:

в торговле,

сфере обслуживания,

логистике,

отрасли e - commerce,

на предприятиях пищевой промышленности.

Полезная информация беженцам из Украины в Румынии

EPA

( 4) 0219590 - Румынская пограничная полиция;

( 4) 0214107513 - Главная инспекция по вопросам иммиграции;

40 21 230 3660, Email: embro@mfa.gov.ua , ambasadaucrainei@gmail.com - Посольство Украины в Румынии

112 - Служба экстренной помощи;

119 - Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми (включая детей без семьи);

Ранее мы писали, что на платформе єДопомога появилась возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций.