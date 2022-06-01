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Выезд в Румынию беженцу из Украины - сколько денег потребуется
В Украине идет война. С начала вторжения РФ на территорию Украины наши соотечественники выезжают в соседние страны, которые упростили условия въезда и оказывают помощь украинцам. Среди них и соседняя Румыния, пишет bigmir.net.
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Сколько денег нужно для жизни в Румынии в 2022 году
По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Румынии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит около 652 долларов, не считая стоимости жилья.
Стоимость аренды жилья:
- однокомнатная квартира в центре города — 8,1 тыс. грн;
- однокомнатная квартира дальше от центра — 5,8 тыс. грн;
- трехкомнатная квартира в центре города — 13,7 тыс. грн;
- трехкомнатная дальше от центра — ориентировочно 9,8 тыс. грн.
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Цены на билеты в общественном транспорте:
- одноразовый билет — ориентировочно 13,14 грн;
- проездной в месяц — 410,2 грн.
Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин — 4,29 грн., интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем 215,3 грн. в месяц.
Что дает статус беженца в Румынии
Беженцы из Украины выезжают в Румынию через пункты пропуска Порубне, Дякове, Солотвине и другие. Также попасть в Румынию можно через пункты пропуска с Молдовой:
- Костешти-Стинка,
- Джурджулешти-Галац,
- Липканы-Редеуць-прут.
Для пересечения границы достаточно биометрического загранпаспорта. Если он отсутствует - можно воспользоваться украинским паспортом.
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Дети в возрасте до 16 лет, которые едут с родителями, должны показать свидетельство о рождении.
Румыния принимает украинских беженцев по упрощенной процедуре.
В стране открыли шесть центров, где могут безопасно разместиться беженцы:
- в Тимише,
- Марамуреше,
- Сучаве,
- Джурдже,
- Тульче,
- Бухаресте.
Правительство Румынии размещает матерей из Украины с детьми без мужчин бесплатно.
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Принятое Евросоюзом решение предусматривает без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища предоставление гражданам Украины и резидентам Украины:
- право жить,
- работать,
- получать медицинскую помощь,
- жилье,
- образование до одного года.
Какая помощь украинцам в Румынии
Румыния оказывает медицинские услуги украинцам:
- Бесплатная медицинская помощь и услуги по присмотру, подобные тем, которые предоставляются гражданам Румынии, в течение 90 дней, если въезд в Румынию отвечает законодательным условиям, соответственно, на основе биометрического паспорта.
- Граждане Украины, которые не пользуются формой международной защиты, но имеют право на законное проживание, получат услуги, отмеченные выше, с уплатой медицинских взносов из дохода, полученного на место работы, или из даты представления ими декларации в уплату взноса на социальное страхование.
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- Первичная медицинская помощь и лечение, неотложная медицинская помощь в стационаре, а также бесплатная медицинская помощь и лечение в случаях острых или хронических заболеваний, которые угрожают жизни, для граждан, которые ищут убежища в Румынии.
- Бесплатная медицинская помощь и услуги по уходу, подобные тем, которые предоставляются гражданами Румынии для граждан Украины, которые пользуются формой международной защиты, которые приобретают качество застрахованных в системе социального медицинского страхования.
Также наши соотечественники могут получить работу на территории Румынии при следующих условиях:
- Владельцы долгосрочной визы, выданной с целью работы, и въехали на территорию Румынии на основании этой визы, они могут быть трудоустроены на основании индивидуального трудового договора без необходимости получения разрешения на трудоустройство.
- Через 9 месяцев граждане Украины, которые желают остаться в Румынии, могут воспользоваться продолжением права на временное проживание с целью работы при условии получения разрешения на трудоустройство.
- Иностранцы, которые просят о предоставлении международной защиты, имеют право работать на тех же условиях, что и граждане Румынии, через 3 месяцы с момента подачи заявления и в течение всего периода процедуры предоставления убежищу.
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Отмечается, что румынские работодатели и агентства из трудоустройства переформатируют свою работу в связи с наплывом украинок, которые вынуждены оставить свою родину в условиях войны.
Женщины смогут работать:
- в торговле,
- сфере обслуживания,
- логистике,
- отрасли e - commerce,
- на предприятиях пищевой промышленности.
Полезная информация беженцам из Украины в Румынии
( 4) 0219590 - Румынская пограничная полиция;
( 4) 0214107513 - Главная инспекция по вопросам иммиграции;
40 21 230 3660, Email: embro@mfa.gov.ua , ambasadaucrainei@gmail.com - Посольство Украины в Румынии
112 - Служба экстренной помощи;
119 - Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми (включая детей без семьи);
Ранее мы писали, что на платформе єДопомога появилась возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций.