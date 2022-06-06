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В Киеве изменили интервал движения поездов метро

В часы пик поезда будут ходить каждые 4-5 минут, а в межпиковые - 8-10 минут
 |  Автор: Ольга Опенько
В Киеве изменили интервал движения поездов метро
Иллюстративное фото / depositphotos

В Киевском метрополитене изменили интервал движения поездов. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram.

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В часы пик поезда будут ходить каждые 4-5 минут, а в межпиковые - 8-10 минут.

Также заработают вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи". На станциях "Осокорки" и "Лесная" работа вестибюлей будет изменена.

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При этом без остановки поезда продолжат курсировать мимо станций:

  • "Крещатик",
  • "Днепр",
  •  "Гидропарк",
  •  "Майдан Незалежности".

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Также остается закрытым пересадочный узел "Крещатик" - "Майдан Незалежности".

"В случае воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что проезд в метрополитене Днепра вновь становится платным.

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