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Индия намерена удвоить импорт российской нефти - Bloomberg

В стране хотят воспользоваться возможностью существенных скидок, которые предлагает компания "Роснефть"
 |  Автор: Ольга Опенько
Индия намерена удвоить импорт российской нефти - Bloomberg
Иллюстративное фото / depositphotos

Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.

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В частности, в Индии хотят воспользоваться возможностью существенных скидок, которые предлагает компания "Роснефть", из-за международной изоляции.

"Государственные переработчики работают совместно над завершением переговоров и заключением новых полугодовых контрактов на поставку российской нефти в Индию", - говорится  в статье.

На данный момент обсуждаются вопросы:

  • отгрузки нефти,
  • ее транспортировки,
  • страхования.

Отмечается, что Индия и раньше проявляла интерес к российской нефти в то время, как Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и другие страны ввели существенные ограничения для импорта углеводородов из РФ из-за российского вторжения в Украину.

Ранее мы писали, что Евросоюз разработал план замены газа из РФ.  Предполагается ввести меры экономии, продолжать эксплуатацию атомных станций, трансформировать индустрию, которая работает только на газ.

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