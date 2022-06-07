Индия намерена удвоить импорт российской нефти - Bloomberg

В стране хотят воспользоваться возможностью существенных скидок, которые предлагает компания "Роснефть"

Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.

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В частности, в Индии хотят воспользоваться возможностью существенных скидок, которые предлагает компания "Роснефть", из-за международной изоляции.

"Государственные переработчики работают совместно над завершением переговоров и заключением новых полугодовых контрактов на поставку российской нефти в Индию", - говорится в статье.

На данный момент обсуждаются вопросы:

отгрузки нефти,

ее транспортировки,

страхования.

Отмечается, что Индия и раньше проявляла интерес к российской нефти в то время, как Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и другие страны ввели существенные ограничения для импорта углеводородов из РФ из-за российского вторжения в Украину.

Ранее мы писали, что Евросоюз разработал план замены газа из РФ. Предполагается ввести меры экономии, продолжать эксплуатацию атомных станций, трансформировать индустрию, которая работает только на газ.