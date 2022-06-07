Резервы Нацбанка снизились

На уменьшение объема резервов повлияли продажи валюты на межбанковском валютном рынке

Международные резервы Украины на 1 июня составили $25,1 млрд, уменьшившись в мае на 7% или на $1,84 млрд. Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Отмечается, что на уменьшение объема резервов повлияли продажи валюты на межбанковском валютном рынке. В частности, Нацбанк продал на валютном рынке в мае $3,41 млрд, а выкупил – всего $56,4 млн.

"Значительные объемы продаж валюты обусловлены превышением спроса на нее над предложением. Так, существенные расходы на оборонные нужды, на импорт товаров и услуг, а также для обеспечения расчетов с международными платежными системами за расходы граждан по гривневым картам за границей превышали поступления от экспорта и от трудовых мигрантов", – объяснили в НБУ.

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Валютные поступления в пользу правительства Украины составили $1,66 млрд. В том числе 583,7 млн евро поступили от Всемирного банка, а 582,3 млн. евро – от Европейского союза.

Также на размер резервов повлияла переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $63,1 млн.

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