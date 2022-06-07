- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Цены на бензин в Украине: прогноз НБУ
Цены на топливо стабилизируются, но снижения не ожидается. Об этом идет речь в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (май 2021 года).
Читайте также: В Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин
Основные причины дефицита:
- разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ,
- блокирование портов,
- более дорогая и продолжительная логистика.
Читайте также: Топливный кризис: Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина
Отметим, что 17 мая правительство приняло решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов.
В НБУ подчеркивают, что мировые цены на нефть остаются высокими - выросли до 121 доллар за баррель. Как следствие, ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне.
Ранее мы писали, что для бензовозов из ЕС созданы "зеленые коридоры". Обеспечивается бесперебойный и внеочередной пропуск транспортных средств, которые перевозят топливо.