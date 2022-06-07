Цены на бензин в Украине: прогноз НБУ

Ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне

Цены на топливо стабилизируются, но снижения не ожидается. Об этом идет речь в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (май 2021 года).

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Основные причины дефицита:

разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ,

блокирование портов,

более дорогая и продолжительная логистика.

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Отметим, что 17 мая правительство приняло решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов.

В НБУ подчеркивают, что мировые цены на нефть остаются высокими - выросли до 121 доллар за баррель. Как следствие, ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне.

Ранее мы писали, что для бензовозов из ЕС созданы "зеленые коридоры". Обеспечивается бесперебойный и внеочередной пропуск транспортных средств, которые перевозят топливо.