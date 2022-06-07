Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Цены на бензин в Украине: прогноз НБУ

Ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на бензин в Украине: прогноз НБУ
Иллюстративное фото / depositphotos

Цены на топливо стабилизируются, но снижения не ожидается. Об этом идет речь в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (май 2021 года).

Читайте также: В Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин

Основные причины дефицита:

  • разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ,
  • блокирование портов,
  • более дорогая и продолжительная логистика.

Читайте также: Топливный кризис: Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина

Отметим, что 17 мая правительство приняло решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов.

В НБУ подчеркивают, что мировые цены на нефть остаются высокими - выросли до 121 доллар за баррель. Как следствие, ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне.

Ранее мы писали, что для бензовозов из ЕС созданы "зеленые коридоры". Обеспечивается бесперебойный и внеочередной пропуск транспортных средств, которые перевозят топливо.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
07.06.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 34.37 36.45 0.00
Продажа 35.20 37.85 0.00
Все курсы наличных валют...
07.06.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 31.39 0.48
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK