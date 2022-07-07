Казахстан намерен поставлять нефть в обход России

Президент распорядился изучить возможность строительства трубопровода через Каспийское море, по которому казахстанская нефть будет поступать в Европу в обход РФ

Казахстан диверсифицирует маршруты экспорта и будет поставлять нефть в обход России. Об этом пишет Reuters.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству на следующий день после того, как российский суд приказал Каспийскому трубопроводному консорциуму приостановить деятельность на 30 дней.

Отмечается, что остановка трубопровода, по которому нефть с большого месторождения Тенгиз в Казахстане проходит через Россию к Черному морю, создаст нагрузку на нефтяной рынок, поскольку он столкнулся с одним из самых серьезных перебоев с поставками со времен арабского нефтяного эмбарго в 1970-х годах.

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Токаев распорядился изучить возможность строительства трубопровода через Каспийское море - ранее предложенный проект, по которому казахстанская нефть будет поступать в Европу в обход России.

Кроме того, зависящий от ископаемого топлива, Казахстан зависит от российских трубопроводов для экспорта нефти в Европу.

Отметим, что ранее суд в российском Новороссийске дал распоряжение трубопроводу КТК, по которому проходит около 1% мировой нефти, приостановить работу, сославшись на проблемы, связанные с разливами нефти.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия готовит законодательную базу для того, чтобы передать на восстановление Украины замороженные российские активы и активы бизнесменов из РФ.