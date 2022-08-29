Экспорт зерна: из украинских портов вышли еще три судна

Отгрузка зерна продолжается по плану

Сегодня утром, 29 августа, из украинских портов в рамках "зернового коридора" вышел очередной караван с украинским продовольствием. Об этом информирует Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Читайте также: Cудно с украинским зерном вернулось из Ливана в Турцию

"Отгрузка зерна продолжается по плану. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отошло еще 3 судна, груженных зерном", - говорится в сообщении.

Читайте также: Цены на продукты в Украине вырастут: прогноз

Ранее мы писали, что в 2023 году экономика Украины должна стабилизироваться, а показатель ВВП может вырасти на 15,5%.