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Экспорт зерна: из украинских портов вышли еще три судна

Отгрузка зерна продолжается по плану
 |  Автор: Ольга Опенько
Экспорт зерна: из украинских портов вышли еще три судна
Иллюстративное фото / depositphotos

Сегодня утром, 29 августа, из украинских портов в рамках "зернового коридора" вышел очередной караван с украинским продовольствием. Об этом информирует Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

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"Отгрузка зерна продолжается по плану. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отошло еще 3 судна, груженных зерном", - говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в 2023 году экономика Украины должна стабилизироваться, а показатель ВВП может вырасти на 15,5%.

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