Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии должно обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Мариано Гросси отправилась на Запорожскую АЭС. Об этом он заявил в Twitter.

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"Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи сейчас уже в пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая прибудет на ЗАЭС позже на этой неделе", – написал Гросси.

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Напомним, что ранее стало известно, что МАГАТЭ утвердило группу экспертов для миссии на ЗАЭС.

Список членов команды включает:

главу ядерного агентства Рафаэля Мариано Гросси из Аргентины и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.

Ни США, ни Великобритания, страны, которые Россия презирает как "несправедливо пристрастные из-за их решительной поддержки Украины", не представлены.

Ранее мы писали, что украинские моряки смогут пересекать границу, но исключительно по согласованию территориального центра комплектования.