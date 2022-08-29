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Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС
Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Мариано Гросси отправилась на Запорожскую АЭС. Об этом он заявил в Twitter.
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"Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи сейчас уже в пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая прибудет на ЗАЭС позже на этой неделе", – написал Гросси.
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Напомним, что ранее стало известно, что МАГАТЭ утвердило группу экспертов для миссии на ЗАЭС.
Список членов команды включает:
- главу ядерного агентства Рафаэля Мариано Гросси из Аргентины и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.
Ни США, ни Великобритания, страны, которые Россия презирает как "несправедливо пристрастные из-за их решительной поддержки Украины", не представлены.
Ранее мы писали, что украинские моряки смогут пересекать границу, но исключительно по согласованию территориального центра комплектования.