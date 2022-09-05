Цены на газ в Европе выросли почти до $2900 за тысячу кубометров

Газопровод из РФ в Германию "Северный поток" был остановлен 31 августа

Спотовая цена газа в Европе растет на 30% почти до $2900 за тысячу кубометров из-за остановки "Северного потока". Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Стоимость ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures с началом торгов в понедельник выросла до $2855 за тысячу кубометров, при том что в пятницу торги закрылись на уровне $2213.

Ранее, газопровод из РФ в Германию "Северный поток" был остановлен 31 августа, как утверждалось, на плановое техобслуживание.

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Он должен снова заработать 3 сентября, но техническое обслуживание единой рабочей турбины газопровода обнаружило утечку смазки . Отмечается, газопровод не будет работать без устранения этих неисправностей.

Ранее мы писали, граничащие с РФ восточные страны ЕС угрожают принять "национальные меры", чтобы сократить количество российских граждан, въезжающих в их страны и Шенгенскую зону, если Евросоюз не договорится о коллективном подходе.