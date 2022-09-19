Евросоюз предлагает приостановить финансирование Венгрии

Для устранения недостатков, комиссия рекомендует приостановить финансирование "на сумму примерно 7,5 млрд евро"

Исполнительные власти Европейского Союза рекомендовали блоку приостановить финансирование Венгрии в размере около 7,5 млрд евро из-за беспокойства по поводу отката демократии и возможного неправильного использования средств ЕС, передает The Washington Post.

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Европейская комиссия, предлагающая законы блока и обеспечивающая их соблюдение, заявила, что действует "для обеспечения защиты бюджета ЕС и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".

Комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан заявил, что несмотря на меры, предложенные Венгрией для устранения недостатков, комиссия рекомендует приостановить финансирование "на сумму примерно 7,5 млрд евро".

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Деньги поступят из "когезионных фондов", предоставленных Венгрии. Этот денежный пакет, одна из самых больших частей бюджета блока, помогает странам привести свою экономику и инфраструктуру к стандартам ЕС.

Страны ЕС платят в бюджет около 1% своего валового национального дохода. Согласно оценкам комиссии, Венгрия должна получить не менее 50 млрд евро из бюджета на 2021-2027 годы.

Любое действие по приостановке средств должно быть одобрено странами-членами ЕС, и для этого необходимо "квалифицированное большинство", которое составляет 55% из 27 членов, представляющих по меньшей мере 65% общего населения ЕС.

Отметим, что комиссия почти 10 лет обвиняла премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в разрушении демократических институтов, контроле над СМИ и нарушении прав меньшинств. Орбан, занимающий должность с 2010 года, отвергает обвинения.

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