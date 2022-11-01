Курс доллара в Украине: Кабмин улучшил прогноз

На 2023 год заложен курс 45,8 гривен на конец года

Кабинет министров Украины улучшил прогноз по курсу гривны к доллару в 2023 году. Так, в проекте государственного бюджета на 2023 год заложен курс 45,8 гривен на конец года. Об этом идет речь в пояснительной записке.

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"Более оптимистичные ожидания финансовой поддержки со стороны международных партнеров, которая будет способствовать поддержке платежного баланса, обусловили корректировку предположения об обменном курсе гривны к доллару США на конец года с 50 грн за доллар в предыдущем прогнозе до 45,8 грн за доллар", - говорится в документе.

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Отмечается, что предположение по среднегодовому значению обменного курса осталось без изменений (42,2 грн за доллар).

Ранее мы писали, что НБУ перечислил на нужды обороны более 20 млрд гривен.