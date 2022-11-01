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- ВНО в Украине 2022
ЕС предоставит Украине миллиарды евро и оружие: детали
В Евросоюзе намерены профинансировать актуальные потребности Украины, пишет ТСН.
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Согласно проекту госбюджета Украина планирует привлечь 38 миллиардов долларов помощи от международных доноров - деньги пойдут:
- на соцвыплаты,
- на восстановление домов и инфраструктуры
Чтобы покрыть актуальные и неотложные потребности Украины ЕС и Европейский инвестиционный банк уже мобилизовали 19 миллиардов евро в форме:
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- макрофинов,
- прямых бюджетных вливаний,
- экстренной помощи,
- в качестве реагирования на кризис.
Отмечается, что на данный момент в ЕС готовят три миллиарда дополнительной макрофинансовой помощи. Кроме того, впервые в истории решили помочь оружием воюющей стране по схеме:
- страны-члены ЕС обеспечивают военную поддержку, а им возвращают средства за нее.
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В следующем году в виде кредитов и грантов – Евросоюз планировал привлечь 18 миллиардов евро для Украины, будут рассмотрены три варианта.
Первый способ, который еврокомиссары называют самым выгодным, позволил избежать ситуации, когда Еврокомиссия добивалась от государств-членов гарантий под макрофинансовую помощь Украине. Это затягивало процесс.
Второй вариант будет сейчас: страны-члены дают Еврокомиссии бюджетные гарантии.
Третий вариант определенным образом похож на второй. Все три варианта рассмотрят министры финансов стран Евросоюза, и среди них выберут наиболее удачный.
Ранее мы писали, что Всемирный банк объявил о выделении дополнительных $500 млн для помощи Украине.