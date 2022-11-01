ЕС предоставит Украине миллиарды евро и оружие: детали

Страны-члены ЕС обеспечивают военную поддержку, а им возвращают средства за нее

В Евросоюзе намерены профинансировать актуальные потребности Украины, пишет ТСН.

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Согласно проекту госбюджета Украина планирует привлечь 38 миллиардов долларов помощи от международных доноров - деньги пойдут:

на соцвыплаты,

на восстановление домов и инфраструктуры

Чтобы покрыть актуальные и неотложные потребности Украины ЕС и Европейский инвестиционный банк уже мобилизовали 19 миллиардов евро в форме:

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макрофинов,

прямых бюджетных вливаний,

экстренной помощи,

в качестве реагирования на кризис.

Отмечается, что на данный момент в ЕС готовят три миллиарда дополнительной макрофинансовой помощи. Кроме того, впервые в истории решили помочь оружием воюющей стране по схеме:

страны-члены ЕС обеспечивают военную поддержку, а им возвращают средства за нее.

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В следующем году в виде кредитов и грантов – Евросоюз планировал привлечь 18 миллиардов евро для Украины, будут рассмотрены три варианта.

Первый способ, который еврокомиссары называют самым выгодным, позволил избежать ситуации, когда Еврокомиссия добивалась от государств-членов гарантий под макрофинансовую помощь Украине. Это затягивало процесс.

Второй вариант будет сейчас: страны-члены дают Еврокомиссии бюджетные гарантии.

Третий вариант определенным образом похож на второй. Все три варианта рассмотрят министры финансов стран Евросоюза, и среди них выберут наиболее удачный.

Ранее мы писали, что Всемирный банк объявил о выделении дополнительных $500 млн для помощи Украине.