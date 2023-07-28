Африканский Союз призывает Путина возобновить "зерновое соглашение"

Соглашение должно быть возможным, чтобы попытаться спасти тысячи людей, которые зависят от этого импорта

Президент Коморских Островов Азали Ассумани, возглавляющий Африканский Союз, заявил о необходимости возобновить "зерновое соглашение", действовавшее при посредничестве ООН и позволяющее экспортировать украинскую продукцию по Черному морю. Об этом сообщает African News, об этом он говорил во время саммита Африка-Росси.

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"Соглашение должно быть возможным, чтобы попытаться спасти тысячи людей, которые зависят от этого импорта", — подчеркнул он.

По его словам, экономическая и продовольственная безопасность Африки окажется под большим риском, поскольку континент уже сильно пострадал от шоковых цен на продовольствие, вызванных перебоями в его поставке.

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" Мы призываем заинтересованные стороны найти общий язык, чтобы разрешить возобновить работу, обеспечить зерно из Украины и России на наш континент", — сказал Ассумани.

Присутствовавший на саммите глава комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат также заявил, что Черноморская зерновая инициатива "должна работать на благо всех стран мира, особенно африканских".

Ранее мы писали, что у ЕС нет бюджетных средств для транзита украинского зерна.