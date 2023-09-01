Удастся ли избежать блэкаута зимой: ответ

Много оборудования уже привели в рабочее состояние

На сегодняшний день энергосистема Украины приведена в достаточно нормальное состояние. Без больших морозов зимой и дополнительных разрушений из-за вражеских обстрелов аварийных отключений электроэнергии удастся избежать. Об этом рассказал "Украинскому радио" глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко.

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Отмечается, что много оборудования уже привели в рабочее состояние.

"Не удалось полностью восстановить возможности разрушенных тепловых электростанций, там серьезные разрушения, поэтому не все приведено в порядок, учитывая наши реалии и нехватку средств. Но энергосистема приведена в достаточно нормальное состояние, которое может обеспечить нам прохождение осенне-зимнего периода. Если не будет дополнительных разрушений", - сообщил Дяченко.

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При этом, Дяченко уверен, что россияне всеми возможными средствами будут пытаться навредить украинцам.

Ранее мы писали, что во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества, вероятность потери сбережений очень высокая.