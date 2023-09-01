Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу

Какие условия

Кабинет министров Украины разрешил выезжать за границу студентам или курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тараса Мельничука.

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Так, правительство разрешило пересекать госграницу в случае введения военного положения студентам или курсантам, которые:

обучаются по авиационным специальностям и не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

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Таким лицам можно выезжать за пределы Украины, если они нуждаются в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства нашего государства.

Ранее мы писали о том, что президент ответил, когда закончится война в Украине.