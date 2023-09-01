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Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу
Кабинет министров Украины разрешил выезжать за границу студентам или курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тараса Мельничука.
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Так, правительство разрешило пересекать госграницу в случае введения военного положения студентам или курсантам, которые:
- обучаются по авиационным специальностям и не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
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Таким лицам можно выезжать за пределы Украины, если они нуждаются в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства нашего государства.
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