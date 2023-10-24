В Украине больше не будет поселков городского типа

Все населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения более 10 тысяч жителей будут иметь статус города

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины". Теперь в стране не будет такого понятия, как "поселок городского типа". Об этом написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

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"После почти трех месяцев задержки в ОП все же президент подписал закон №8263 "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины", - написал Железняк.

Законопроект предлагает убрать действующее с 1981 года советское регулирование вопросов админтерустроя, установить четкие процедуры отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков сел, закрепить на уровне закона процедуру наименования и переименования населенных пунктов, упростить процедуры установления границ населенных пунктов и т.д.

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Так, согласно документу, теперь все населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения более 10 тысяч жителей будут иметь статус города. Города, не соответствующие этому определению, не планируют снижать статус.

теперь все населенные пункты с компактной застройкой и будут иметь статус города. Населённые пункты, где есть усадебная застройка и численность населения более 5 тысяч человек, будут просто поселками.

Остальные населенные пункты, существующие в Украине, будут в статусе села.

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