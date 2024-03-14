Уровень бедности в России достиг исторического минимума

Денежные резервы уже сократились вдвое

Уровень бедности в России за 2023 год опустился ниже 10%, пересекая впервые за более чем 12 лет исторический минимум. Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также: Рейтинг банков: где украинцы хранят свои деньги

Отмечается, что Россия приближается к выборам в "хорошей" форме. Сейчас Кремль тратит значительные средства на социальную поддержку семей, повышение пенсий, ипотечные субсидии и компенсации родственникам военнослужащих.

Говорится, что "общественное недовольство экономикой почти не ощущается". С другой стороны - постоянным источником экономического беспокойства для Кремля остается быстрый рост цен, который съедает доходы россиян.

Читайте также: Где Украине взять деньги на дополнительную мобилизацию: заявление МВФ

В противовес этому рост зарплат превышает уровень инфляции.

Российский экономист Алекс Исаков для Bloomberg сказал, что расходы на военные нужды Россия накопила еще задолго до полномасштабной агрессии. Но правительство таки может столкнуться с ситуацией выбора между сокращением расходов или повышением налогов. Ведь с одной стороны высокие военные и социальные выплаты на самом деле могут продолжить стимулировать рост цен.

Читайте также: Война в Украине: как Россия избежала банкротства

Нынешний дефицит федерального бюджета на конец февраля уже составляет 1,5 триллиона рублей - тогда как российский Минфин запланировал на весь 2024 год дефицит в размере 1,6 триллиона рублей. В то же время денежные резервы уже сократились вдвое.

Ранее мы писали, что в Украине уже два года идет полномасштабная война и РФ имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать военные действия.