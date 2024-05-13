Доходы РФ от нефти и газа выросли на 82%

Доходы бюджета России за первые четыре месяца 2024 года составили 4,157 трлн рублей

Энергетические доходы бюджета России за первые четыре месяца 2024 года составили 4,157 трлн рублей, что на 82% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. По информации Министерства финансов РФ средства из "Фонда национального благосостояния" были использованы для покрытия недостачи доходов.

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Рост доходов в Минфине РФ связывают с высокими ценами на нефть и покрытием недостачи нефтегазовых доходов за счет средств Фонда национального благосостояния.

Так, поступления оборотных налогов, включая НДС, за январь-апрель выросли на 25,4% по сравнению с прошлым годом.

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В апреле нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в третий месяц подряд превысили базовый уровень и составили 1,229 трлн рублей. Уровень с этого года определен из цены отсечения нефти в 60 долларов за баррель, установленной странами Запада в ответ на российскую агрессию. Минфин РФ установил его на апрель в 1,152 трлн рублей.

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