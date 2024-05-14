НБУ прогнозирует умеренное ускорение инфляции

В месячном измерении цены выросли на 0,2%

Нацбанк прогнозирует, что в ближайшие месяцы рост потребительских цен умеренно ускорится из-за исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года и увеличения расходов бизнеса на оплату труда. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также: Инфляция в Украине: что подешевело и подорожало

В апреле 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца - 3,2%. В месячном измерении цены выросли на 0,2%.

Фактические темпы роста цен были несколько ниже траектории прогноза Нацбанка, опубликованной в Инфляционном отчете за апрель 2024 года (3,6% г/г), отметили в НБУ.

Читайте также: Как изменились цены на овощи в Украине: цифры

При этом Национальный банк прогнозирует, что рост потребительских цен умеренно ускорится в ближайшие месяцы: из-за исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года и теплой погоды в этом году, увеличение расходов бизнеса на оплату труда и рост административной составляющей инфляции.

"В то же время инфляцию будут сдерживать снижение внешнего ценового давления и меры монетарной политики, в том числе по поддержанию контролируемой ситуации на валютном рынке и защиты сбережений населения от инфляционного обесценивания", - пояснили в НБУ.

Монетарная политика и в дальнейшем будет направлена на сохранение инфляции на умеренном уровне в этом году и возвращение ее к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. в течение следующих лет, заявил Нацбанк.

Ранее мы писали, что восстановление энергосистемы Украины нуждается в международной помощи.