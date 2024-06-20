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Графики отключений света 20 июня усилили: причина
В Украине 20 июня усилили отключения света после ночной атаки России. В ряде областей скорректировали графики отключений. Об этом сообщает "Укрэнерго".
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Как отмечается, сегодня в результате ночной российской атаки объем ограничений потребления электроэнергии увеличился. Новые графики будут действовать с 11:00.
Объекты критической инфраструктуры не будут обесточиваться.
В ряде областей сообщили, что из-за ночной атаки изменились графики почасовых отключений света. В частности, в некоторых регионах начали дополнительно отключать другие очереди.
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Обновленные графики по областям:
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