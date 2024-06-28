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Украина летом получит первые деньги от замороженных активов РФ
Украина может в этом году получить первые выплаты по доходам от замороженных в ЕС российских активов. Это может произойти летом. Об этом идет речь в итоговом коммюнике саммита ЕС.
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"После принятия правовых актов ЕС по направлению чрезвычайных доходов, имеющих происхождение от заблокированных активов России, для последующей военной помощи для Украины, ее оборонной промышленности и ее восстановления, Европейский совет надеется, что первые перечисления будут осуществлены этим летом", - говорится в документе.
Кроме того, лидеры стран ЕС поручили Европейской комиссии, главному дипломату ЕС и Евросовету продолжить работу по выделению для Украины дополнительного финансирования на 50 млрд долларов в форме кредита под залог замороженных российских активов.
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Как отмечают в документе, средства будут направлены на текущую и будущую помощь Украины в военной сфере, поддержку бюджета и восстановление страны.
В ЕС отмечают, что российские активы остаются заблокированными, пока Москва не прекратит агрессивную войну против Украины и не компенсирует ущерб, нанесенный войной.
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