Украина летом получит первые деньги от замороженных активов РФ

Средства будут направлены на текущую и будущую помощь Украины в военной сфере, поддержку бюджета и восстановление страны

Украина может в этом году получить первые выплаты по доходам от замороженных в ЕС российских активов. Это может произойти летом. Об этом идет речь в итоговом коммюнике саммита ЕС.

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"После принятия правовых актов ЕС по направлению чрезвычайных доходов, имеющих происхождение от заблокированных активов России, для последующей военной помощи для Украины, ее оборонной промышленности и ее восстановления, Европейский совет надеется, что первые перечисления будут осуществлены этим летом", - говорится в документе.

Кроме того, лидеры стран ЕС поручили Европейской комиссии, главному дипломату ЕС и Евросовету продолжить работу по выделению для Украины дополнительного финансирования на 50 млрд долларов в форме кредита под залог замороженных российских активов.

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Как отмечают в документе, средства будут направлены на текущую и будущую помощь Украины в военной сфере, поддержку бюджета и восстановление страны.

В ЕС отмечают, что российские активы остаются заблокированными, пока Москва не прекратит агрессивную войну против Украины и не компенсирует ущерб, нанесенный войной.

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