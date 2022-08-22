Долги за коммуналку в Украине: законно ли отключать абонентов от услуг ЖКХ

Законодателем обеспечено бесперебойное предоставление услуг даже при наличии долгов

В Украине уже шестой месяц идет война. Во время действия военного положения запрещено отключать абонентов от услуг ЖКХ из-за задолженности, а также останавливать их предоставление. Об этом говорится в разъяснении Седьмого апелляционного административного суда.

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Также действует запрет на:

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени),

инфляционных начислений,

процентов годовых, начисленных на задолженность,

"образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги".

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Таким образом, законодателем обеспечено бесперебойное предоставление услуг даже при наличии долгов. Однако это не освобождает потребителей услуг от оплаты их в полном объеме.

Ранее мы писали, что в КГГА призвали владельцев квартир не прибегать к самовольному вмешательству в систему отопления.