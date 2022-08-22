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Долги за коммуналку в Украине: законно ли отключать абонентов от услуг ЖКХ
Законодателем обеспечено бесперебойное предоставление услуг даже при наличии долгов
В Украине уже шестой месяц идет война. Во время действия военного положения запрещено отключать абонентов от услуг ЖКХ из-за задолженности, а также останавливать их предоставление. Об этом говорится в разъяснении Седьмого апелляционного административного суда.
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Также действует запрет на:
- начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени),
- инфляционных начислений,
- процентов годовых, начисленных на задолженность,
- "образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги".
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Таким образом, законодателем обеспечено бесперебойное предоставление услуг даже при наличии долгов. Однако это не освобождает потребителей услуг от оплаты их в полном объеме.
Ранее мы писали, что в КГГА призвали владельцев квартир не прибегать к самовольному вмешательству в систему отопления.
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