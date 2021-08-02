Приватизация земельного участка под жилым домом в Украине: инструкция

Как приватизировать земельный участок под жилым домом

Украинцы имеют право на получение бесплатного участка земли от государства. Кроме того, граждане имеют право приватизировать земельный участок, на котором уже расположен или будет построен в будущем жилой дом, пишет Обозреватель.

Читайте также: В Украине планируют детенизовать 16 млн гектаров земель

Таким образом, получить земельный участок бесплатно можно в таких размерах:

в селах - не больше 0,25 гектара;

в поселках - не больше 0,15 гектара;

в городах - не больше 0,10 гектара.

Для того, чтобы приватизировать данный участок нужно:

1. Изготовить техническую документацию для установления (возобновления) границ земельного участка на местности.

Такого рода документацию подготавливают инженеры-землеустроители, которые, согласно закону, являются ответственными за качество работ по землеустройству.

Читайте также: Названа средняя цена за гектар земли в Украине

Процесс изготовления не должен превышать 6 месяцев с момента заключения договора.

По результатам выполнения работ заказчик должен получить не только всю техдокументацию на приусадебный участок в бумажном и электронном виде на диске, а также электронный документ, который содержит сведения о результатах работ по землеустройству, которые подлежат внесению в Государственный земельный кадастр.

2. Зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре.

Для этого следует обратиться к государственному кадастровому регистратору и предоставить следующий перечень документов:

заявление, составленное по форме, установленной Порядком ведения Государственного земельного кадастра;

техдокументацию в бумажной и электронной форме; электронный документ, который содержит сведения о результатах работ по землеустройству, подлежащих внесению в Государственный земкадастр.

Весь процесс регистрации не может превышать 14 дней с момента подачи документов. По результатам регистрации выдается извлечение с земкадастра с соответствующим кадастровым номером.

Читайте также: Налог на землю в Украине: когда и сколько платить владельцам паев

3. Получить решение органа местного самоуправления о передаче земельного участка в частную собственность.

Украинцам нужно обратиться в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления с ходатайством о передаче земельного участка в частную собственность. К такому ходатайству прилагается разработанная техническая документация по землеустройству и извлечение из Государственного земкадастра.

Орган исполнительной власти обязан в течение месяца рассмотреть соответствующее ходатайство и прилагаемые к нему документы, в результате чего принять решение о его утверждении и передаче земельного участка в собственность или мотивированно отказать в такой передаче.

4. Зарегистрировать право собственности на земельный участок.

Владельцу необходимо зарегистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Такая услуга уже не является бесплатной – ее размер составляет 0,1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц (по состоянию на 2021 год - 230 грн).

Читайте также: Рынок земли в Украине: где активно покупают гектары

Регистрация проходит в течение 5 рабочих дней. Для этого следует обратиться в центр предоставления административных услуг по местонахождению земельного участка или к нотариусу с такими документами:

заявлением установленной формы;

копиями паспорта и идентификационного кода (во время подачи документов необходимо также предъявить оригиналы таких документов);

решением органа исполнительной власти или местного самоуправления о передаче земельного участка в частную собственность;

извлечением из Государственного земельного кадастра о земельном участке;

документом, который подтверждает внесение платы за госрегистрацию права собственности на недвижимое имущество.

Читайте также: Рынок земли в Украине: сколько сможет заработать государство

После внесения сведений в Государственный реестр на недвижимое имущество государственный регистратор выдает заявителю извлечение о проведенной государственной регистрации права собственности на приусадебный участок. С этого момента процесс приватизации считается завершенным.

Ранее мы писали, что в Минагрополитики уверены, что земли будут расти в цене. В частности, цена на землю будет повышаться и ее ежегодный рост составит 7-10%.