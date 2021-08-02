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Приватизация земельного участка под жилым домом в Украине: инструкция
Украинцы имеют право на получение бесплатного участка земли от государства. Кроме того, граждане имеют право приватизировать земельный участок, на котором уже расположен или будет построен в будущем жилой дом, пишет Обозреватель.
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Таким образом, получить земельный участок бесплатно можно в таких размерах:
- в селах - не больше 0,25 гектара;
- в поселках - не больше 0,15 гектара;
- в городах - не больше 0,10 гектара.
Для того, чтобы приватизировать данный участок нужно:
1. Изготовить техническую документацию для установления (возобновления) границ земельного участка на местности.
Такого рода документацию подготавливают инженеры-землеустроители, которые, согласно закону, являются ответственными за качество работ по землеустройству.
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Процесс изготовления не должен превышать 6 месяцев с момента заключения договора.
По результатам выполнения работ заказчик должен получить не только всю техдокументацию на приусадебный участок в бумажном и электронном виде на диске, а также электронный документ, который содержит сведения о результатах работ по землеустройству, которые подлежат внесению в Государственный земельный кадастр.
2. Зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре.
Для этого следует обратиться к государственному кадастровому регистратору и предоставить следующий перечень документов:
- заявление, составленное по форме, установленной Порядком ведения Государственного земельного кадастра;
- техдокументацию в бумажной и электронной форме; электронный документ, который содержит сведения о результатах работ по землеустройству, подлежащих внесению в Государственный земкадастр.
Весь процесс регистрации не может превышать 14 дней с момента подачи документов. По результатам регистрации выдается извлечение с земкадастра с соответствующим кадастровым номером.
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3. Получить решение органа местного самоуправления о передаче земельного участка в частную собственность.
Украинцам нужно обратиться в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления с ходатайством о передаче земельного участка в частную собственность. К такому ходатайству прилагается разработанная техническая документация по землеустройству и извлечение из Государственного земкадастра.
Орган исполнительной власти обязан в течение месяца рассмотреть соответствующее ходатайство и прилагаемые к нему документы, в результате чего принять решение о его утверждении и передаче земельного участка в собственность или мотивированно отказать в такой передаче.
4. Зарегистрировать право собственности на земельный участок.
Владельцу необходимо зарегистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Такая услуга уже не является бесплатной – ее размер составляет 0,1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц (по состоянию на 2021 год - 230 грн).
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Регистрация проходит в течение 5 рабочих дней. Для этого следует обратиться в центр предоставления административных услуг по местонахождению земельного участка или к нотариусу с такими документами:
- заявлением установленной формы;
- копиями паспорта и идентификационного кода (во время подачи документов необходимо также предъявить оригиналы таких документов);
- решением органа исполнительной власти или местного самоуправления о передаче земельного участка в частную собственность;
- извлечением из Государственного земельного кадастра о земельном участке;
- документом, который подтверждает внесение платы за госрегистрацию права собственности на недвижимое имущество.
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После внесения сведений в Государственный реестр на недвижимое имущество государственный регистратор выдает заявителю извлечение о проведенной государственной регистрации права собственности на приусадебный участок. С этого момента процесс приватизации считается завершенным.
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