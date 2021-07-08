Рынок земли в Украине: сколько сможет заработать государство

Снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП почти на 2%

| Автор: Ольга Опенько

В Украине 1 июля 2021 года стартовал рынок земли. Правительство ожидает дополнительные инвестиции в размере $10 млрд. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Конференции по вопросам реформ в Украины. Онлайн трансляция велась на YouTube.

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В частности, премьер отметил, что по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.

"Рынок фактически начал свою работу и, я убежден, что в течение следующего года он получит очень хорошие перспективы. Мы ожидаем к $10 млрд дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель", – заявил Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, рынок земли - одно из крупнейших достижений за годы независимости, так как граждане могут свободно распоряжаться землей.

Напомним, украинцы могут остаться без своих земельных участков. В частности, государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сможет подавать в суд иски о конфискации земельных участков