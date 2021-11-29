В Украине повысился спрос на недвижимость

При этом украинцы стали более требовательны к покупке жилья

В Украине растет спрос на рынке жилья, пишет ТСН.

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В частности, по итогам исследований аналитиков, коронавирус в Украине, спровоцировал спрос на недвижимость.

Отмечается, что, украинцы начали инвестировать "отложенные" средства на жилье, вместо путешествий.

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Часть покупателей приобретают квартиры для бизнеса - сдают их в аренду.

При этом украинцы стали более требовательны к покупке жилья и интересуются:

сервисом,

придомовой территорией,

инфраструктурой.

Ранее мы писали, что начиная с апреля 2021 года, медианная цена аренды жилой недвижимости Киева выросла почти на 19%, а в сентябре уменьшилась на 2,7%, по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,8% в сравнении с сентябрем 2020 года.