Цены на вторичном рынке недвижимости Киева выросли

Самый большой спрос у покупателей был сосредоточен в категории от 35 м2 до 50 м2

Спрос на двухкомнатные квартиры в декабре 2021 г. был самым высоким / depositphotos

В конце 2021 года медианная цена квартир на вторичном рынке Киева увеличилась по сравнению с ноябрем на 1,3% и составила 1392 долл./кв.м. Об этом свидетельствуют данных портала Address.ua.

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Таким образом, 1-комнатные квартиры подорожали по сравнению с прошлым месяцем на 1,6% до 1519 дол./кв.м. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 1,8% (1344 долл./кв.м.). При этом медианная стоимость 3-х комнатных квартир не изменилась - 1250 долл./кв.м.

В декабре высоким спросом пользовались:

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квартиры в ценовом диапазоне от 50 000 до 70 000 долл. - 51%;

жилье в диапазоне до 30 000 долл. - 21% ;

жилье с ценой 30 000 – 50 000 долл.- 15%;

квартиры от 70 000 долл. и выше – 13%.

Спрос на двухкомнатные квартиры в декабре 2021 г. был самым высоким - 41% запросов. Однокомнатными квартирами интересовались 40% пользователей , трехкомнатными – 19%.

При этом самый большой спрос у покупателей был сосредоточен в категории от 35 м2 до 50 м2 - 56% от общего количества. Квартирами от 50 м2 до 80 м2 интересуются по 29% претендентов. Процент запросов на квартиры площадью от 80 м2 составил 6%, а до 35 м2 – 9%.

Ранее мы писали, что начиная с апреля 2021 года, медианная цена аренды жилой недвижимости Киева выросла почти на 19%, а в сентябре уменьшилась на 2,7%, по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,8% в сравнении с сентябрем 2020 года.