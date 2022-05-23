Компенсация за переселенцев в Киеве: как получить

Заявление в произвольной форме с указанием фамилии, имени и отчества от каждого размещенного лица нужно подать в ЦПАУ Киева

Киевляне смогут получить компенсацию расходов на временное размещение внутренне перемещенных лиц. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Владельцы квартир, разместившие переселенцев, должны самостоятельно внести сведения о жилье, доступном для бесплатного размещения внутренне перемещенных лиц, в веб-ресурс "Прихисток".

Также эта информация может быть внесена соответствующей райгосадминистрацией после подачи соответствующего заявления собственника жилья.

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Заявление в произвольной форме с указанием фамилии, имени и отчества от каждого размещенного лица нужно подать в ЦПАУ Киева.

Для получения компенсации лицо, разместившее внутренне перемещенных лиц, не позднее 5 дней со дня окончания отчетного месяца подает в ЦПАУ заявление в установленной форме и предъявляет соответствующие документы, перечень которых размещен на сайте.

Всю актуальную информацию можно получить по телефонам горячей линии call-центра: 202-60-38, 202-60-39.

Ранее мы писали, что в нашей стране рынок недвижимости "замер". При этом цены на новостройки в Киеве дороже, чем до войны. Даже в долларах.