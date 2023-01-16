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Аренда квартир в Украине: как изменились цены
В Украине уже одиннадцатый месяц идет полномасштабная война. В 2022 году почти во всех областях Украины выросла стоимость аренды жилья. Только в четырех регионах, в частности, в столице арендовать квартиру стало дешевле. Об этом информирует Государственная служба статистики.
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Самая дорогая аренда жилья оказалась во Львовской и Закарпатской областях.
Так, на Львовщине цены выросли на 111,5% — от 5191 до 10977 грн, на Закарпатье — 97,9% (от 4399 до 8706 грн).
Кроме того, подорожали квартиры и в других областях на западе Украины:
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- Ивано-Франковской (83,1%),
- Черновицкой (79,3%),
- Хмельницкой (70,5%) областях.
В Тернопольской, Ровенской и Волынской области плата за аренду выросла не так ощутимо.
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А в Киеве аренда жилья подешевела на 10% — от 8 513 до 7637 грн.
Больше всего цены упали:
- в Харьковской области — на 30,9% (от 4 966 до 3 430 грн).
- в Одесской области - на 9,5% (от 5081 до 4600 грн),
- на 2,2% – в Запорожской (от 2998 до 2931 грн).
Ранее мы писали, что цены в долларах на новостройки Киева и Одессы вернулись к довоенному уровню, а во Львове – выросли во всех классах строек.