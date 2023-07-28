Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Программа "єОселя" в Украине: кто имеет право на ипотеку

Один человек имеет право на площадь 52,5 м² для семьи, на каждого члена семьи дополнительно принадлежит 21,5 м²
 |  Автор: Ольга Опенько
Программа "єОселя" в Украине: кто имеет право на ипотеку
Иллюстративное фото / depositphotos

С 1 августа 2023 года в Украине будет расширена правительственная программа кредитования жилья "єОселя". Какие условия кредитования жилья от государства, кто еще имеет право на ипотеку.

Читайте также: Аренда жилья в Киеве: сколько стоит снять квартиру

  • В настоящее время в Украине ипотечное кредитование, предложенное банками, идет под ставкой 15-25% годовых.
  • В то время как по новой государственной программе упрощены условия предоставления кредита, а ставка для льготников составляет всего 3%.
  • Остальные категории населения могут взять ипотеку под 7%.

Льготную ипотеку со ставкой 3% с 1 августа смогут взять следующие категории украинцев:

 

Читайте также: Цены на недвижимость в Киеве: сколько стоят квартиры

  • Лица от 18 и не старше 70 лет в день полной выплаты кредита.
  • Льготные категории граждан: кадровые военные, педагоги, работники науки, медики, силовики и члены их семей.
  • Детективы НАБУ, работники ГБР, детективы и категория начальствующего состава БЭБ и члены их семей.
  • Лица, не имеющие жилья; или имеют менее 52,5 м² + 21 м² на каждого члена семьи дополнительно; жилье лиц находится в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях.
  • Лица, которых нет в санкционных списках.
  • Платежеспособные граждане, не участвующие в других программах от государства по обеспечению жильем.

Читайте также: Кто из переселенцев может получить временное жилье в Украине

Еще могут взять ипотеку от государства под 7% годовых по таким же основным условиям украинцы:

  • Из числа ветеранов войны и члены их семей.
  • УБД (участники боевых действий).
  • Лица с инвалидностью в результате войны.
  • Члены семей погибших или умерших ветеранов войны, а также члены семьи погибших или умерших защитников/защитниц Украины.
  • Другие украинцы, не имеющие жилья или в их собственности менее 52,5 м² + 21 м² на каждого члена семьи дополнительно.

Читайте также: Ввод в эксплуатацию квартир в Украине уменьшился: цифры

Какое жилье можно купить по программе «єОселя

  • Это должна быть только квартира в многоквартирном доме, возраст дома не должен превышать 10 лет.
  • Есть возможность приобрести недостроенное жилье по определенным условиям: здание должно быть построено на 30%.

Один человек имеет право на площадь 52,5 м² для семьи, на каждого члена семьи дополнительно принадлежит 21,5 м². Впрочем, площадь квартиры должна составлять не более 94,5 м² на семью из трех человек.

Ранее мы писали, что во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества, вероятность потери сбережений очень высокая.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
01.08.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 36.87 41.01 0.00
Продажа 37.52 41.60 0.00
Все курсы наличных валют...
01.08.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 40.32 0.40
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK