Программа "єОселя" в Украине: кто имеет право на ипотеку

Один человек имеет право на площадь 52,5 м² для семьи, на каждого члена семьи дополнительно принадлежит 21,5 м²

С 1 августа 2023 года в Украине будет расширена правительственная программа кредитования жилья "єОселя". Какие условия кредитования жилья от государства, кто еще имеет право на ипотеку.

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В настоящее время в Украине ипотечное кредитование, предложенное банками, идет под ставкой 15-25% годовых.

В то время как по новой государственной программе упрощены условия предоставления кредита, а ставка для льготников составляет всего 3%.

Остальные категории населения могут взять ипотеку под 7%.

Льготную ипотеку со ставкой 3% с 1 августа смогут взять следующие категории украинцев:

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Лица от 18 и не старше 70 лет в день полной выплаты кредита.

Льготные категории граждан: кадровые военные, педагоги, работники науки, медики, силовики и члены их семей.

Детективы НАБУ, работники ГБР, детективы и категория начальствующего состава БЭБ и члены их семей.

Лица, не имеющие жилья; или имеют менее 52,5 м² + 21 м² на каждого члена семьи дополнительно; жилье лиц находится в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Лица, которых нет в санкционных списках.

Платежеспособные граждане, не участвующие в других программах от государства по обеспечению жильем.

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Еще могут взять ипотеку от государства под 7% годовых по таким же основным условиям украинцы:

Из числа ветеранов войны и члены их семей.

УБД (участники боевых действий).

Лица с инвалидностью в результате войны.

Члены семей погибших или умерших ветеранов войны, а также члены семьи погибших или умерших защитников/защитниц Украины.

Другие украинцы, не имеющие жилья или в их собственности менее 52,5 м² + 21 м² на каждого члена семьи дополнительно.

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Какое жилье можно купить по программе «єОселя

Это должна быть только квартира в многоквартирном доме, возраст дома не должен превышать 10 лет.

Есть возможность приобрести недостроенное жилье по определенным условиям: здание должно быть построено на 30%.

Один человек имеет право на площадь 52,5 м² для семьи, на каждого члена семьи дополнительно принадлежит 21,5 м². Впрочем, площадь квартиры должна составлять не более 94,5 м² на семью из трех человек.

Ранее мы писали, что во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества, вероятность потери сбережений очень высокая.