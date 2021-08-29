Как поделить наследство в Украине, если есть завещание

Каждый гражданин имеет право составить завещание и оставить свое имущество родственникам или любому другому человеку

Наследование – это переход прав и обязанностей от человека, который умер к другим гражданам (наследникам). Открытие наследства происходит в день смерти наследодателя по последнему месту жительства или по месту нахождения наследства. Наследство в Украине бывает по завещанию и по закону, пишет bigmir.net.

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Как распределяется наследство при наличии завещания в Украине

В Украине каждый гражданин имеет право составить завещание и оставить свое имущество после своей смерти родственникам или любому другому человеку. В этом случае наследство оформляется в соответствии с этим завещанием.

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Стоит отметить, что завещатель может составить какие-либо требования.

Это может быть:

проживание в определённом городе или стране;

получение образования;

рождение ребёнка;

другие условия.

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В Украине супруги могут составить общее завещание на совместную собственность. В этом случае после смерти одного из супругов доля в праве общей совместной собственности переходит к другому супругу.

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Только после смерти последнего право на наследство будут иметь лица, указанные супругами в завещании.

Если муж оставил завещание:

Имущество, нажитое супругами в браке, принадлежит в равных долях каждому из них. При наличии брачного контракта имущество распределяется в соответствии с этим документом.

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Если в своём завещании муж всё имущество записал на жену, то наследство полностью переходит ей. Если супруг оформил завещание на других наследников, то 50% совместно нажитого имущества унаследует жена. Вторая часть наследства будет распределена в соответствии с завещанием.

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Если муж не оставил завещание:

Половина совместно нажитого имущества перейдёт супруге. Кроме того, ей отходит 50% имущества, которое было подарено мужу в браке. Остальное имущество разделят родственники, которые претендуют на наследство.

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Вместе с тем, по закону жена – наследник первой очереди и вправе получить свою долю. Стоит отметить, что если жена после смерти супруга признана недееспособной, то к ней переходит всё наследство несмотря на наличие других наследников как по завещанию, так и по закону.

Кто имеет право на наследство, даже если есть завещание в Украине

По закону Украины, есть категория наследников, которые имеют право на обязательную часть в наследстве, несмотря на наличие завещания.

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В частности:

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Малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя.

Нетрудоспособная вдова (вдовец).

Нетрудоспособные родители.

Стоит отметить, что данная категория имеет право на половину части наследства , которая принадлежала бы им по закону в случае отсутствия завещания, независимо от содержания завещания половину части (обязательная часть).

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Можно ли отсудить часть наследства по завещанию в Украине

Оспорить завещание после смерти наследодателя можно только через суд. Каждый украинец может подать иск, если будет иметь основания и доказательства нарушений порядка или процедуры оформления завещания.

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Стоит отметить, что подать иск о признании завещания недействительным можно только после смерти наследодателя. Исключение составляет случай, когда оформлено общее совместное завещание супругов. В этом случае каждый из супругов имеет право оспорить это завещание при жизни.

Ранее мы писали, что по наследству передаются не все долги и обязанности. Речь идет от тех, которые были неразрывно связаны с личностью умершего человека. Например, если наследодатель обязался по договору выполнить работу как специалист. В этом случае наследники не должны выполнять эту работу, а договор считается прекращенным. Также не переходят по наследству и другие обязанности, связанные с личностью наследодателя (например, по выплате алиментов).