Цены на хлеб вырастут: сколько будем платить

По разным прогнозам экспертов, хлеб может подорожать от 20 до 24 грн

Хлеб в Украине начнет дорожать. Одной из ключевых причин подорожания считается рост стоимости коммунальных услуг. Об этом информирует GSMinfo.

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Рост цен ожидается уже в январе 2022 года. По разным прогнозам экспертов, хлеб может подорожать от 20 до 24 грн.

В частности, по информации генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Руслана Сластьона, хлеб подорожает на 5%. По его словам, подорожание пшеницы, и как следствие муки, наложило отпечаток на стоимость продукта. Это означает, что в ближайшее время она пока будет оставаться стабильной.

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В свою очередь, глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко, заявил, что рост цен может начаться уже в декабре 2021 года. Рост составит - 10%. Главными причинами эксперт называет рост тарифов на газ и удорожание энергоносителей.

Кроме того, украинские пекари предупреждают, что для того, чтобы остаться на плаву, им придется использовать менее качественную муку.

Ранее мы писали, что в Украине "новогодний стол", в среднем подорожает на 16-20%, по сравнению с прошлым годом. Больше всего цены подскочат на мясо, томаты, огурцы и перец. Кроме того, подорожают и овощи из борщового набора.