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Цены на курятину в Украине растут: какая стоимость

На украинских рынках и магазинах курятина подорожала на рекордные 70%
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на курятину в Украине растут: какая стоимость
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине дорожает куриное мясо, пишет ТСН.

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На украинских рынках и магазинах курятина подорожала на рекордные 70% за первые два месяца 2022 года.

В частности, за килограмм филе нужно отдать более 122 гривен. Это на 30 гривен больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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В свою очередь килограмм бедра стоит более 100 гривен, а голени – почти 70 гривен.

Причиной удорожания эксперты называют уменьшение поголовья кур и высокими ценами на энергоносители.

Ранее мы писали, что в  годовом измерении в Украине инфляция осталась на уровне 10%. Базовая инфляция в январе составила 0,1% по сравнению с декабрем прошлого года, а в годовом исчислении она достигла 7,6%.

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