Цены на курятину в Украине растут: какая стоимость

На украинских рынках и магазинах курятина подорожала на рекордные 70%

В Украине дорожает куриное мясо, пишет ТСН.

Читайте также: Цены на хлеб в Украине выросли

На украинских рынках и магазинах курятина подорожала на рекордные 70% за первые два месяца 2022 года.

В частности, за килограмм филе нужно отдать более 122 гривен. Это на 30 гривен больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Читайте также: Бизнес будет поднимать цены на продукты, - НБУ

В свою очередь килограмм бедра стоит более 100 гривен, а голени – почти 70 гривен.

Причиной удорожания эксперты называют уменьшение поголовья кур и высокими ценами на энергоносители.

Ранее мы писали, что в годовом измерении в Украине инфляция осталась на уровне 10%. Базовая инфляция в январе составила 0,1% по сравнению с декабрем прошлого года, а в годовом исчислении она достигла 7,6%.