В некоторых государствах страховые полисы предоставляют бесплатно, в других их нужно покупать.

Граждане Украины могут пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на своих автомобилях без полисов "Зеленая карта". Об этом сообщает НБУ.

Страхование при выезде за границу из Украины: Что нужно знать

Читайте также: Для вывоза за границу сумм больше 10 тыс евро нужны документы - НБУ

"После пересечения границы необходимо приобрести страховую защиту. Некоторые государства предлагают украинцам бесплатный полис или принимают на себя страховую защиту украинских водителей. Так, в Польше страховщики ERGO, PZU и Warta предоставляют полисы внутреннего страхования гражданской ответственности автовладельцев сроком на 30 дней" - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Чехии обеспечивают бесплатное страховое возмещение ущерба, причиненного незастрахованным украинским транспортным средством, в течение 2 месяцев после пересечения украинской границы. Горячая линия в Чехии по вопросам страхования, операторы которой разговаривают на украинском, по номеру - +420 251 032 834.

Читайте также: Что делать с гривнами при выезде за границу - НБУ

В Германии возмещают ущерб, причиненный украинскими автомобилистами в результате ДТП, до 31 мая этого года. Урегулированием ущерба в Германии занимается немецкий офис Бюро "Зеленая карта".

"Направляясь в другие страны, полисы "Зеленая карта" сегодня можно оформить у украинских страховщиков, в том числе через Интернет, как на короткий срок (до 60 дней) со скидкой 50%, так и на любой срок" - подытожили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о налоговой реформе в Украине.