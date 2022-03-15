Почта

Налоговая реформа в Украине 2022: что изменится для крупного бизнеса и ФОПов

"Бизнес в Украине получит максимальную свободу" - отметил премьер Шмыгаль.
Налоговая реформа в Украине 2022: что изменится для крупного бизнеса и ФОПов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / Кабмин

Экономическая модель Украины будет переформатирована. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, говорится на сайте Кабмина. 

По словам премьера, налоговая система будет изменена. В правительстве обещают снизить налоги, убрать регуляции, облегчить доступ к финансам, а также упростить трудовые отношения. Данные новшества предусмотрены в соответствующем законопроекте. 

Налоговая реформа в Украине 2022 - как будем платить единый налог

"Предприятия с оборотом до 10 млрд гривен смогут перейти на уплату единого налога. Остальные ограничения снимут (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса). Вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить всего 2% от оборота", - отметил премьер.

Налоговая реформа 2022 - основные изменения

  • ФОП 1-й и 2-й групп будут платить единый налог на добровольной основе. 
  • ФОП не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников. Это сделает правительство.
  • В период военного положения ФОП также не будут платить ЕСВ, если не получают доход.
  • Санкции за нарушение закона об РРО не будут применяться до завершения военного положения.
  • С 24 февраля 2022 года до конца года освобождаются от уплаты за землю плательщики на территориях, на которых ведутся боевые действия.
  • Не будет уплачиваться НДС за товары, уничтоженные во время войны, а также переданные на нужды обороны.
  • Также будет отменен акциз на горючее, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%.

Читайте также: Репарации из РФ: сколько получит Украина после войны

"Сегодня будет принято решение о запрете проверок бизнеса, кроме тех, которые касаются безопасности и здоровья граждан. Одновременно отменят требования по получению разрешений для значительной части предпринимательской деятельности" - отметил Шмыгаль.

Премьер также рассказал о программе поддержки аграриев, согласно которой можно получить кредиты под 0%. 

Ранее президент Зеленский заявил о том, что нужно эмбарго на любую торговлю с РФ.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Допомогти журналістам

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
22.03.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.55 0.00
Продажа 30.44 33.63 0.00
Все курсы наличных валют...
22.03.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 33.17 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK