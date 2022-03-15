Зеленский: Нужно эмбарго на любую торговлю с РФ

Принятых санкций против РФ недостаточно для приостановления агрессии, отметил президент.

Принятых санкций против Российской Федерации недостаточно для завершения агрессии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с президентами Joint Expeditionary Force во вторник, 15 марта.

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"Принятых санкций, мне кажется, недостаточно. Хотя мы благодарны вам всем, но агрессивные планы России ещё не развалились, и можно понять, почему. Мир молчит из-за захвата российскими войсками двух атомных станций. Мы слышим слова - этого слишком мало. Они обстреляли самую большую атомную электростанцию в Европе, они поставили под угрозу безопасность объектов в Чернобыле... Какой ответ они получили на это? Мы считаем, что практически никакой", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что многие международные компании продолжили бизнес в стране-агрессоре. Это Nestle, Philip Morris и Raiffeisen. Еще некоторые компании заявили о планах покинуть российский рынок, но в действительности не реализовали их.

"Ни одного международного механизма влияния на корпорации у нас нет: если они игнорируют кровь - мир ничего не может сделать, и это даже тогда, когда продолжается самая страшная война со времен Второй мировой. Это нужно решать, и решать сейчас, пока Россия не пошла дальше. Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России, - вопрос в будущем: что ещё может быть. Нужен запрет для российского флота пользоваться портами мира. Нужно полное отключение российских банков от SWIFT. Нужно признание российского государства государством-террористом, потому что это так и есть. И нужно эмбарго на любую торговлю с Россией. Мы подчеркиваем: это нужно нам, но это нужно и вам, для всего мира, для мира в Украине и Европе", - подытожил Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что Европа ввела четвертый пакет санкций против РФ.