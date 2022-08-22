Отсрочка от призыва: Кабмин расширил перечень работников предприятий

Предусмотрена возможность бронирования для работников органов государственной власти и местного самоуправления

Кабинет Министров Украины поддержал внесение изменений в механизм бронирования, которым предлагается детализировать перечень лиц, которые могут получить отсрочку от призыва. Об этом информирует пресс-служба Министерства экономики Украины в Telegram.

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Проект закона предусматривает возможность бронирования для работников:

органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения этих органов в военное время;

на предприятиях и в организациях, которым установлены мобилизационные задачи, если работники вовлечены в их выполнение;

на предприятиях, производящих продукцию оборонного назначения, или такую, которая необходима для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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Кроме того, законопроект предполагает возможность добровольно пойти на службу гражданам, не подлежащим призыву.

Среди таких категорий населения:

люди с инвалидностью,

временно непригодные для военной службы лица,

забронированные работники,

женщины и мужчины, на содержании которых находится от 3 детей,

родители детей с инвалидностью и т.д.

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