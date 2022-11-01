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Долги в Украине: из-за чего граждане попадают в реестр должников

Долги активно растут за коммуналку и за штрафы
 |  Автор: Ольга Опенько
Долги в Украине: из-за чего граждане попадают в реестр должников
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине девятый месяц идет полномасштабная война и количество новых долгов украинцев в Едином реестре должников увеличилось на 944 277. Это 14% прироста общего количества задолженностей, информирует платформа "Опендатабот".

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Так, наибольшее количество долгов (857578) добавилось в реестр еще до полномасштабного вторжения РФ. За период с марта по август реестр пополнился вдвое меньшим количеством задолженностей - 441 311. За сентябрь-октябрь общее количество долгов сократилось и практически достигло показателей февраля 2022 года.

В 2022 году изменился топ причин, по которым украинцы чаще всего попадают в ЕРБ: 

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  • штрафы за административные правонарушения – 228 515 (+21%);
  • штрафы за нарушение ПДД – 255 648 (+19%);
  • задолженности за коммуналку – 89 666 (+18%).

В прошлом году наибольшее количество долгов было в таких категориях:

  • взыскание средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями – 567 тыс. (+47%);
  • задолженность по оплате коммунальных услуг – 140 тыс. (+41%);
  • долги по делам об административных правонарушениях – 285 тыс. (+35%).

Ранее мы писали, что госдолг Украины вырос на 1,24 млрд долларов (1,28%) до 98,03 млрд долларов.

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