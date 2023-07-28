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Кому из украинцев отказывают во временной защите в Чехии
Украинцы, имеющие в Чехии действительный вид на жительство, не должны отказываться от него, чтобы получить временную защиту. Такое предупреждение для украинских граждан опубликовало Министерство внутренних дел страны.
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Отмечается, что украинцы, которые имеют разрешение на проживание, но отказываются от него или не возобновляют его, не имеют права на временную защиту.
В таких случаях можно получить визу толерантности (vízum za účelem strpění), которую предоставляют в связи с войной в Украине. Впрочем, такая виза имеет существенные отличия от временной защиты:
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- не предоставляет свободный доступ к рынку труда, необходимо подавать заявление на получение разрешения на трудоустройство в центр занятости;
- не дает права на получение гуманитарной помощи, в том числе помощи с жильем;
- не дает права на государственное медицинское страхование.
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К документам, предусматривающим действительное разрешение на проживание, относятся:
- долгосрочная виза;
- вид на жительство;
- рабочая или "синяя" карта.
В министерстве отмечают, что своевременное продление вида на жительство обеспечит возможность дальнейшего пребывания и трудоустройства в Чехии, несмотря на развитие событий в Украине.
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