Кому из украинцев отказывают во временной защите в Чехии

Граждане, которые имеют разрешение на проживание, но отказываются от него или не возобновляют его, не имеют права на временную защиту

Украинцы, имеющие в Чехии действительный вид на жительство, не должны отказываться от него, чтобы получить временную защиту. Такое предупреждение для украинских граждан опубликовало Министерство внутренних дел страны.

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Отмечается, что украинцы, которые имеют разрешение на проживание, но отказываются от него или не возобновляют его, не имеют права на временную защиту.

В таких случаях можно получить визу толерантности (vízum za účelem strpění), которую предоставляют в связи с войной в Украине. Впрочем, такая виза имеет существенные отличия от временной защиты:

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не предоставляет свободный доступ к рынку труда, необходимо подавать заявление на получение разрешения на трудоустройство в центр занятости;

не дает права на получение гуманитарной помощи, в том числе помощи с жильем;

не дает права на государственное медицинское страхование.

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К документам, предусматривающим действительное разрешение на проживание, относятся:

долгосрочная виза;

вид на жительство;

рабочая или "синяя" карта.

В министерстве отмечают, что своевременное продление вида на жительство обеспечит возможность дальнейшего пребывания и трудоустройства в Чехии, несмотря на развитие событий в Украине.

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