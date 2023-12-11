Мировые цены на продовольствие упали более чем на 10%

За год цены снизились

Мировые цены на продовольственные товары в ноябре 2023 года не изменились. За год цены упали на 10,7%. Об этом идет речь в публикации продовольственного агентства ООН (ФАО).

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Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на ряд продовольственных товаров, торгуемых на мировом рынке, в ноябре составил в 120,4 пункта.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 3,0% по сравнению с октябрем. Международные цены на фуражное зерно упали на 5,6%, что было вызвано резким падением цен на кукурузу, а цены на пшеницу в ноябре снизились на 2,4%.

Индекс цен на растительное масло, тем временем, вырос на 3,4% по сравнению с октябрем. Международные цены на пальмовое масло в ноябре выросли более чем на 6,0%. Мировые цены на подсолнечное масло умеренно выросли, тогда как котировки на соевое и рапсовое масла в ноябре несколько снизились.

Индекс цен на молочные продукты ФАО вырос на 2,2% по сравнению с октябрем, что обусловлено увеличением внутреннего спроса в преддверии зимних праздников в Западной Европе.

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Индекс цен на сахар ФАО вырос на 1,4% в месячном исчислении, в среднем в ноябре на 41,1% выше, чем его уровень в том же месяце прошлого года, под влиянием возросшей обеспокоенности по поводу мировых экспортных возможностей на фоне ухудшения производственных перспектив в двух ведущих странах-экспортерах. Таиланд и Индия из-за суровых засушливых погодных условий, связанных с явлением Эль-Ниньо.

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Индекс цен на мясо ФАО снизился на 0,4% по сравнению с октябрем, отражая незначительное падение мировых цен на мясо птицы, свинину и говядину, вызванное, главным образом, обильными экспортными поставками.

Мировое производство зерновых в 2023 году сейчас прогнозируется на уровне 2 823 млн тонн, что на 0,9% больше, чем в предыдущем году, и на 10,3 млн тонн выше предыдущего рекордного уровня, достигнутого в 2021 году.

Ранее мы писали, что в Украине средние потребительские цены на продукты питания выросли на 1%.