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Реклама Кредит под залог недвижимости – плюсы и минусы финансовой услуги
Квартира в финансовом смысле является не просто местом проживания, а драгоценным активом, который сохраняет денежные средства во время экономической нестабильности. В кредитной сфере квартиру можно использовать в качестве объекта залога, тем самым получить доступ к более выгодным предложениям со стороны кредитора.
Кредит под залог квартиры – один из самых частых вариантов кредитования в Украине в 2023-2024 годах. Как и любой кредитный продукт, такая сделка имеет плюсы и минусы, давайте их рассмотрим подробнее.
Все преимущества залогового кредитования
Кредит под залог квартиры либо другой недвижимости – это особый вид финансовых отношений между заемщиком и кредитором. В этом случае клиент может гарантировать свою платежеспособность не за счет официальных доходов, а благодаря факту наличия объекта недвижимости. Подобная система работает во всем мире и успешно применяется даже предпринимателями разного уровня.
Главные плюсы кредитования под залог квартиры:
- Упрощенная система оформления документов;
- Более быстрое рассмотрение заявок;
- Выше процент одобрения;
- Сумма займа крупнее, и зависит от актуальной рыночной цены квартиры;
- Процентная ставка ниже, чем при потребительском кредитовании;
- Распространено нецелевое кредитование;
- Различные гибкие условия по запросу клиента.
Если ответственно подойти к выбору финансовой компании, кредит под залог квартиры можно оформить очень быстро и с гораздо более выгодными условиями, чем стандартный потребительский и, тем более, займ в МФО.
Минусы кредита под залог квартиры
Принято считать, что главный минус кредита под залог квартиры – это риск потерять недвижимость из-за неуплаты кредита, просрочек или невыполнения каких-либо пунктов договора. Практика залогового кредитования в Украине показывает, что кредиторы не заинтересованы в таком сценарии сотрудничества, так как реализация квартиры заемщика сложна с юридической и бюрократической точки зрения.
Чтобы недвижимость перешла в собственность кредитора, придется пройти через многолетние суды, исход которых не всегда бывает в пользу финансовой компании. Большинство других минусов кредита под залог, например, какие-то штрафы, комиссии или подводные камни – сугубо индивидуальны для каждого кредитора.
Где и как оформить кредит под залог квартиры в Украине
Чтобы полноценно оценить все плюсы залогового кредитования в Украине, и избежать любых подводных камней, рекомендуем в 2024 году выбирать надежную частную финансовую компанию. Наиболее выгодные предложение сейчас актуальны в “Банкнота” – организации с 15-летним опытом кредитования.
“Банкнота” оформляет займы под залог квартиры в Киеве, Киевской области, Львове, Ивано-Франковске и многих других городах. Почему стоит обратить внимание на кредитный продукт “Банкнота”?
- Большая сумма – до 15 000 000 гривен;
- Низкая фиксированная ставка – 1.5%;
- Быстрое оформление – до 24 часов;
- Разные сроки погашения – от 3 до 60 месяцев;
- Никаких дополнительных комиссий;
- Отсрочка платежа при необходимости – до 90 дней;
- Деньги выдаются наличными в удобной валюте.
Не хотите переплачивать за потребительский кредит? Оформляйте кредит под залог квартиры на любую сумму в “Банкнота”. Оставить заявку можно онлайн на сайте компании, либо во время консультации менеджера по телефону +38-063-930-99-99.
Пример расчёта стоимости кредита
Сумма кредита: 200 000 гривен;
Процентная ставка: 18% годовых;
Стоимость залогового объекта: 400 000 гривен;
График погашения: только проценты;
Срок кредитования: 12 месяцев.
Затраты на оформление кредита
Нотариус услуги:
Договор ипотеки: 0,1% от стоимости залога + 2000 грн.
Договор займа: 1% от суммы займа + 2000 грн.
Общая переплата за 12 месяцев без учёта суммы кредита: 42 400 грн.
С учётом процентов и суммы кредита: 242 400 грн.
Сумма переплаты может быть меньше в связи с досрочным погашением тела кредита.
За досрочное погашение комиссии и штрафы не взымаются.
Согласно Договора о предоставлении услуг от 04.03.2024 года, и свидетельства о регистрации финансового учреждения Кредитного союза «ЗАРАЗ» серия КС № 943 от 01 декабря 2011 года, выданное на основании распоряжения № 711 от 01 декабря 2011 года Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины