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Реклама Кредит под залог недвижимости – плюсы и минусы финансовой услуги

Кредит под залог недвижимости – плюсы и минусы финансовой услуги
Фото предоставил рекламодатель

      Квартира в финансовом смысле является не просто местом проживания, а драгоценным активом, который сохраняет денежные средства во время экономической нестабильности. В кредитной сфере квартиру можно использовать в качестве объекта залога, тем самым получить доступ к более выгодным предложениям со стороны кредитора.

    Кредит под залог квартиры – один из самых частых вариантов кредитования в Украине в 2023-2024 годах. Как и любой кредитный продукт, такая сделка имеет плюсы и минусы, давайте их рассмотрим подробнее.

Все преимущества залогового кредитования

      Кредит под залог квартиры либо другой недвижимости – это особый вид финансовых отношений между заемщиком и кредитором. В этом случае клиент может гарантировать свою платежеспособность не за счет официальных доходов, а благодаря факту наличия объекта недвижимости. Подобная система работает во всем мире и успешно применяется даже предпринимателями разного уровня.

       Главные плюсы кредитования под залог квартиры:

  1. Упрощенная система оформления документов;
  2. Более быстрое рассмотрение заявок;
  3. Выше процент одобрения;
  4. Сумма займа крупнее, и зависит от актуальной рыночной цены квартиры;
  5. Процентная ставка ниже, чем при потребительском кредитовании;
  6. Распространено нецелевое кредитование;
  7. Различные гибкие условия  по запросу клиента.

      Если ответственно подойти к выбору финансовой компании, кредит под залог квартиры можно оформить очень быстро и с гораздо более выгодными условиями, чем стандартный потребительский и, тем более, займ в МФО.

Минусы кредита под залог квартиры

      Принято считать, что главный минус кредита под залог квартиры – это риск потерять недвижимость из-за неуплаты кредита, просрочек или невыполнения каких-либо пунктов договора. Практика залогового кредитования в Украине показывает, что кредиторы не заинтересованы в таком сценарии сотрудничества, так как реализация квартиры заемщика сложна с юридической и бюрократической точки зрения.

     Чтобы недвижимость перешла в собственность кредитора, придется пройти через многолетние суды, исход которых не всегда бывает в пользу финансовой компании. Большинство других минусов кредита под залог, например, какие-то штрафы, комиссии или подводные камни – сугубо индивидуальны для каждого кредитора.

Где и как оформить кредит под залог квартиры в Украине

      Чтобы полноценно оценить все плюсы залогового кредитования в Украине, и избежать любых подводных камней, рекомендуем в 2024 году выбирать надежную частную финансовую компанию. Наиболее выгодные предложение сейчас актуальны в “Банкнота” – организации с 15-летним опытом кредитования.

      “Банкнота” оформляет займы под залог квартиры в Киеве, Киевской области, Львове, Ивано-Франковске и многих других городах. Почему стоит обратить внимание на кредитный продукт “Банкнота”?

  1. Большая сумма – до 15 000 000 гривен;
  2. Низкая фиксированная ставка – 1.5%;
  3. Быстрое оформление – до 24 часов;
  4. Разные сроки погашения – от 3 до 60 месяцев;
  5. Никаких дополнительных комиссий;
  6. Отсрочка платежа при необходимости – до 90 дней;
  7. Деньги выдаются наличными в удобной валюте.

     Не хотите переплачивать за потребительский кредит? Оформляйте кредит под залог квартиры на любую сумму в “Банкнота”. Оставить заявку можно онлайн на сайте компании, либо во время консультации менеджера по телефону +38-063-930-99-99.

 

 

Пример расчёта стоимости кредита

Сумма кредита: 200 000 гривен;

Процентная ставка: 18% годовых;

Стоимость залогового объекта: 400 000 гривен;

График погашения: только проценты;

Срок кредитования: 12 месяцев.

Затраты на оформление кредита

 

Нотариус услуги:

Договор ипотеки: 0,1% от стоимости залога + 2000 грн.

Договор займа: 1% от суммы займа + 2000 грн.

Общая переплата за 12 месяцев без учёта суммы кредита: 42 400 грн.

 

С учётом процентов и суммы кредита: 242 400 грн.

 

Сумма переплаты может быть меньше в связи с досрочным погашением тела кредита.

 

За досрочное погашение комиссии и штрафы не взымаются.

 

 

 

Согласно Договора о предоставлении услуг от 04.03.2024 года, и свидетельства о регистрации финансового учреждения Кредитного союза «ЗАРАЗ» серия КС № 943 от 01 декабря 2011 года, выданное на основании распоряжения № 711 от 01 декабря 2011 года Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины

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