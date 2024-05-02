Кредит под залог недвижимости – плюсы и минусы финансовой услуги

Квартира в финансовом смысле является не просто местом проживания, а драгоценным активом, который сохраняет денежные средства во время экономической нестабильности. В кредитной сфере квартиру можно использовать в качестве объекта залога, тем самым получить доступ к более выгодным предложениям со стороны кредитора.

Кредит под залог квартиры – один из самых частых вариантов кредитования в Украине в 2023-2024 годах. Как и любой кредитный продукт, такая сделка имеет плюсы и минусы, давайте их рассмотрим подробнее.

Все преимущества залогового кредитования

Кредит под залог квартиры либо другой недвижимости – это особый вид финансовых отношений между заемщиком и кредитором. В этом случае клиент может гарантировать свою платежеспособность не за счет официальных доходов, а благодаря факту наличия объекта недвижимости. Подобная система работает во всем мире и успешно применяется даже предпринимателями разного уровня.

Главные плюсы кредитования под залог квартиры:

Упрощенная система оформления документов; Более быстрое рассмотрение заявок; Выше процент одобрения; Сумма займа крупнее, и зависит от актуальной рыночной цены квартиры; Процентная ставка ниже, чем при потребительском кредитовании; Распространено нецелевое кредитование; Различные гибкие условия по запросу клиента.

Если ответственно подойти к выбору финансовой компании, кредит под залог квартиры можно оформить очень быстро и с гораздо более выгодными условиями, чем стандартный потребительский и, тем более, займ в МФО.

Минусы кредита под залог квартиры

Принято считать, что главный минус кредита под залог квартиры – это риск потерять недвижимость из-за неуплаты кредита, просрочек или невыполнения каких-либо пунктов договора. Практика залогового кредитования в Украине показывает, что кредиторы не заинтересованы в таком сценарии сотрудничества, так как реализация квартиры заемщика сложна с юридической и бюрократической точки зрения.

Чтобы недвижимость перешла в собственность кредитора, придется пройти через многолетние суды, исход которых не всегда бывает в пользу финансовой компании. Большинство других минусов кредита под залог, например, какие-то штрафы, комиссии или подводные камни – сугубо индивидуальны для каждого кредитора.

Где и как оформить кредит под залог квартиры в Украине

Чтобы полноценно оценить все плюсы залогового кредитования в Украине, и избежать любых подводных камней, рекомендуем в 2024 году выбирать надежную частную финансовую компанию. Наиболее выгодные предложение сейчас актуальны в “Банкнота” – организации с 15-летним опытом кредитования.

“Банкнота” оформляет займы под залог квартиры в Киеве, Киевской области, Львове, Ивано-Франковске и многих других городах. Почему стоит обратить внимание на кредитный продукт “Банкнота”?

Большая сумма – до 15 000 000 гривен; Низкая фиксированная ставка – 1.5%; Быстрое оформление – до 24 часов; Разные сроки погашения – от 3 до 60 месяцев; Никаких дополнительных комиссий; Отсрочка платежа при необходимости – до 90 дней; Деньги выдаются наличными в удобной валюте.

Не хотите переплачивать за потребительский кредит? Оформляйте кредит под залог квартиры на любую сумму в “Банкнота”. Оставить заявку можно онлайн на сайте компании, либо во время консультации менеджера по телефону +38-063-930-99-99.

Пример расчёта стоимости кредита

Сумма кредита: 200 000 гривен;

Процентная ставка: 18% годовых;

Стоимость залогового объекта: 400 000 гривен;

График погашения: только проценты;

Срок кредитования: 12 месяцев.

Затраты на оформление кредита

Нотариус услуги:

Договор ипотеки: 0,1% от стоимости залога + 2000 грн.

Договор займа: 1% от суммы займа + 2000 грн.

Общая переплата за 12 месяцев без учёта суммы кредита: 42 400 грн.

С учётом процентов и суммы кредита: 242 400 грн.

Сумма переплаты может быть меньше в связи с досрочным погашением тела кредита.

За досрочное погашение комиссии и штрафы не взымаются.

Согласно Договора о предоставлении услуг от 04.03.2024 года, и свидетельства о регистрации финансового учреждения Кредитного союза «ЗАРАЗ» серия КС № 943 от 01 декабря 2011 года, выданное на основании распоряжения № 711 от 01 декабря 2011 года Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины