Рождаемость в мире снизились до критической точки

Рождаемость быстро падает в разных странах

Мир стоит перед серьезным демографическим вызовом. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Рождаемость во многих странах снижается до уровней, которые уже не обеспечивают поддержание постоянной численности населения. Этот тренд затрагивает женщин всех уровней дохода, образования и занятости.

Даже в странах с высоким уровнем дохода рождаемость падает ниже уровня воспроизводства населения, что создает серьезные проблемы для экономики и общества в целом. В развивающихся странах ситуация аналогична: рождаемость также снижается, хотя они и сталкиваются с другими демографическими вызовами.

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Уже сейчас наблюдается сокращение численности рабочей силы, что замедляет экономический рост и ставит под угрозу финансирование пенсий. Понижение рождаемости также влияет на глобальное влияние стран, ставя под вопрос их долгосрочную стабильность и позицию на мировой арене.

Несмотря на развернутые программы правительств, направленные на решение проблемы, пока что они едва ли преуспели. Некоторые демографы даже предполагают, что население мира может начать сокращаться в течение следующих нескольких десятилетий, что будет являться редким явлением в истории человечества.

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